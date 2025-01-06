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1. Знайти в каталозі потрібний розділ або ввести запит в рядку пошуку. 2. Вибрати відповідну річ за фото та описом. 3. Якщо є питання, задати їх продавцеві тут же, на сторінці товару. Не соромтеся попросити точні виміри, додаткові фото і уточнювати стан. 4. Домовитися про спосіб оплати і про доставку в особистому листуванні з продавцем. Забрати посилку та носити із задоволенням

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